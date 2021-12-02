Известный актер Артур Логай, который стал победителем шоу «Танці з зірками» вместе с партнершей Анной Карелиной, поделился своими впечатлениями.
Чтобы собраться с мыслями артисту понадобилось несколько дней, передает Politeka.net.
«Все. Четвёртый день как. А я все не решался написать сюда хоть что-то. Потому что знаю, что как только напишу, значит осознал, что маленькая жизнь @tanci1plus1 для меня закончилась. И закончилась, конечно, прекрасно. Мы победили. Мы все. И тот, кто читает это, тоже победил ❤ Я нашёл 20 синонимов к слову «Спасибо», но что-то и этого не хватает, чтобы выразить всю благодарность за этот период жизни. Поэтому я выберу слово «Любовь», - написал актер на своей странице в Инстаграм.
Артур Логай поблагодарил всю команду проекта с хореографами и продюсерами.
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«Мне было комфортно, потому что ты говорила, что все получится. Любовь ❤», - обратился он к Алене Шоптенко.
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Как сообщала Politeka, Melovin после поражения в Танцях з зірками принимает поздравления по важному поводу: "Это твой личный прорыв".
Также Politeka писала, что Прямолинейная Илона Гвоздева высказала, что думает о победе Логая в "Танцях з зірками": "Расстроена...".