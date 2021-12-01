Известная телеведущая Катя Осадчая поразила всех, появившись в финале "Танців з зірками" в роскошном образе и сверкая идеальной фигурой.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась в своем Instagram яркими кадрами со съемок "Танців з зірками", где в финале стала ведущей балкона. На снимках телезвезда блистает в роскошном образе, демонстрируя идеальную фигуру спустя три месяца после родов.

Как видно, для финала танцевального шоу Катя выбрала соответственный роскошный наряд. На ней замысловатое белое платье с длинным шлейфом и вырезом, которое подчеркнуло стройную талию и длинные ноги. Волосы красотки распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий вечерний макияж.

В подписи к публикации Осадчая написала: "Яркий и очень эмоциональный финал Танцев со звездами. Радость, слезы, эмоции. Победитель выбран, поздравляем @logai.arthur и @karelina.ann__ под вашими ногами паркет горел! Вы смотрели финал, за кого болели?".

В комментариях к публикации поклонники начали расхваливать образ и фигуру Кати. Многие звездные коллеги, среди которых Артур Логай, Леся Никитюк, Надя Дорофеева и другие, тоже оставили свои комментарии и лайки, отмечая, что телеведущая выглядит просто великолепно.

"Ну красивые же", "И эта женщина недавно родила", "Я за ноги Кати Осадчей", "Катя, спасибо Вам за это видео. Всегда интересно как проходят съёмки. Вы прекрасны!", "Платье сногсшибательное!", "Самое красивое платье за весь сезон. И самая красивая ведущая", "Ну шикарная", "Катя, как обычно, украшает собой любое мероприятие!", - пишут в комментариях.

Напомним, Горбунов намекнул, что ждет от Осадчей еще одного ребенка: "Как-то даже странно...".

Как сообщала Politeka, Каминская после скандала со Смеюхой неожиданно заменила Осадчую в "Світському житті": "Боже мой...".

Также Politeka писала, что Горбунов расцвел рядом с Осадчей в платье с разрезом до бедра: "Это было ярко, Екатерина".