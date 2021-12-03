Известный украинский певец Виктор Павлик, который женат на своей концертной директорше Екатерине Репяховой, похвастался своими развлечениями без жены.
Как пишет Politeka.net, 55-летний народный артист Украины поделился кадрами на своей странице в Инстаграм.
"Сегодня четверг. Баня. Банный день. Мы с ребятами паримся на Днепре. На улице холодно, поэтому снимаю здесь, внутри. Всем счастья. Здоровья и многая лета", - обратился артист к публике.
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Отметим, Виктор Павлик любит посещать баню. Однажды он праздновал там свой день рождения.
Как известно, Виктор Павлик и Екатерина Репяхова обручились в 202 году, а в июне 2021 года 27-летняя жена подарила артисту сына, которого назвали Михаилом. Для репейника мальчик стал первенцем. А у Павлика уже есть дети от предыдущих браков (Екатерина стала четвертой женой артиста).
Напомним, молодая жена Павлика внезапно заговорила о втором ребенке.
Как сообщала Politeka, Павлик с молодой женой показали сына после визита к врачу.
Также Politeka писала, что измученная жена Виктора Павлика обратилась в полицию.