Популярный украинский ведущий, судья на шоу "Україна має талант" Сергей Притула показал своих детей, что вызвало вопросы у его поклонников.

Сергей Притула много работает на телевидении, но также не забывает развивать соцсети, сообщает Politeka.net. Сейчас на страницу телеведущего в Инстаграм подписаны 845 тысяч человек.

Некоторые снимки в соцсети вызывают вопросы у поклонников, как, например, один из последних. На фото Сергей Притула показал своих троих детей. Любящий отец держал на руках самую младшую дочь, которая появилась на свет полгода назад.

Публикация быстро собрала более 50 тысяч лайков и много комментариев. У некоторых пользователей Сети возник вопрос о проживании старшего сына, на что отец, вероятно, рассердился.

"А сын с вами живет?) или 50-50?)", "У меня тоже возникал этот вопрос, но стеснялась спросить )", - поинтересовались пользователи Сети.

"А можете объяснить природу этого вопроса? Почему это так интересно?", - в ответ написал Сергей Притула.

Отметим, сейчас у телеведущего трое детей – старший сын Дмитрий от первого брака с Юлией Андрийчук и две дочери от второй супруги Екатерины Сопельник – Соломия и Стефания.

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