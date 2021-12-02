Украинский певец Олег Винник, который стал одним из пяти звездных детективов шоу "Маска", насмешил зрителей проекта своим поведением.

Как пишет Politeka.net, подборка интересных фрагментов с участием артиста показали на официальной странице шоу "Маска" в Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Как известно, участников шоу Олег Винник разгадывает совместно с коллегами - Олей Поляковой, Андреем Данилко, Дзидзьо и Настей Каменских.

Во втором сезоне «Маски» фавориткой Винника стала Горилла. Арстит даже целовался с ней. Однако других детективов после это оказались весбма неожиданными.

«Я не принюхивался, когда целовался…», - ответил им Олег Винник.

«Ждала это видео, спасибо ❤ Олег – лучший», «Самый лучший», «Непревзойденный!», «Почему мне смешно», «Обожаю», «Спасибо за поднятие настроения», «Красавчик❤Видео с Олегом всегда вызывают улыбку», - пишут в комментариях.

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