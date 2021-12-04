Известная украинская певица Наталья Могилевская побывала на концерте своего бывшего подопечного Владимира Дантеса и выразила слова гордости.

Певец, блогер и муж бывшей солистки "Время и Стекло" Нади Дорофеевой дал первый большой сольный концерт в Киеве, пишет Politeka.net. На выступление артиста пришли не только обычные зрители, но и звезды шоу-бизнеса, в том числе Наталья Могилевская.

Артистка опубликовала несколько сторис, в которых выражала гордость за своего бывшего подопечного.

"Спустя 15 лет, Вова дал первый сольный концерт и собрал аншлаг в Киеве. Горжусь!", - написала Наталья Могилевская.

Примечательно, что артистка в гримерке подарила Владимиру Дантесу права на исполнение песни "Девочка Оля", которая и принесла ему и его коллеге Вадиму Олейнику первую известность.

Отметим, Наталья Могилевская некоторое время была продюсером дуэта "ДиО.фильмы", который состоял из указанных певцов.

Контракт артистов закончился в 2015 году, после чего певица отказалась его продлевать.

В интервью 2POPODCAST Могилевская рассказала, что причиной завершения работы с дуэтом стали постоянные размолвки с Владимиром Дантесом.

По словам артистки, ее подопечный не доверял ей, и постоянно искал, где его обманывают.

Напомним, мама растрогала Дантеса "немужским" подарком перед его важным днем.

Как сообщала Politeka, муж Дорофеевой Дантес внезапно задержал концерт, обратившись к поклонникам.

Также Politeka писала, что муж Дорофеевой Дантес признался, как переживает перед сольными концертами.