52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, привыкшая демонстрировать на сцене и публике довольно оригиналньые костюмы, не боится подбирать экстравагантные наряды и для прогулок.

Не так давно Дженнифер Лопес вернулась из другого города, где провела несколько недель на съемках романтичной комедии с певцом Малумой. Причем артистка также не виделась и со своим возлюбленным, с которым возобновила недавно отношения.

Сразу после работы Лопес прилетела домой и устроила несколько романтичных свиданий с Беном Аффлеком. Поклонники тем временем оценивали модные наряды исполнительницы и ее сияющий вид.

По мнению многих, в полупрозрачной блузке и рваных светлых джинсах 52-летняя Лопес выглядела моложеобычного.

«Скучаю по этой молодой красотке; настоящая Белла 😍; Дженнифер, ты по-прежнему выглядишь, как девушка; Bendiciones Preciosa; Смотри, она как заигрывает 😃👍; очень сильно восхищаюсь❤️; Красивая картинка дамы; Хочешь, я куплю тебе новые джинсы на Рождество?; Эти джинсы не идут красавице Дженни)».

Если сейчас Лопес смело выбирает самые разные парики для концертов, то пару лет назад она также могла спокойно перекраситься с блондинки в брюнетку. Поэтому поклонники решили обсудить варианты причесок любимой исполнительницы.

«Блондинка или брюнетка, как было лучше?» - говорится в обсуждении под кадром.

Напомним, что Дженнифер Лопес вдали от семьи поделилась своей радостью

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