Ведущая "Світського життя" Катя Осадчая, которая брала интервью у солистки группы "The Hardkiss" Юлии Саниной и ее мужа, удивила поклонников нарядом.
Как пишет Politeka.net, бессменная ведущая телепрограммы о жизни украинских и мировых звезд "Світське життя" Катя Осадчая полетела в столицу ОАЭ город Абу-Даби, где взяла интервью у солистки группы "The Hardkiss" Юлии Саниной, которая находится там на отдыхе с мужем и сыном. Об этом рассказали на официальной странице "Світського життя" в Instagram.
"В это воскресенье в 18.30 только в "Світському житті" на @1plus1_ua - рок-звезды @the_hardkiss на отдыхе в Абу-Даби", - написали на странице.
Как видим, муж певицы Валерий Бебко (Вал) был одет в белую футболку с принтом, шорты и сандалии, маленький Даниил был в синем летнем костюме, а сама Санина надела черные лосины, босоножки и черный топ, обнажив живот. На верх певица накинула рубашку-сеточку зеленого цвета.
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Зато у поклонников возникли вопросы к наряду Осадчей, которая уже традиционно была в шляпке и надела белую блузку, кремовые брюки и ботильоны.
"Не жарко ли Кате в ботильонах? Почему бы не обуться по погоде 😂 контраст такой на фоне других участников интервью)", "Красота требует жертв 😍😂🔥" ", "Ботильоны дышащие 👏😂😂 ", - написали в сети.
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