"Ну прям як я на фотках в компанії"

Репер і продюсер Потап, чоловік співачки Насті Каменських, засвітився на заході з ведучою Катею Осадчою, виконавицею Тіною Кароль (Тетяною Ліберман) та іншими зірками українського шоубізу.

Так, 40-річний Потап з дружиною відвідав VIP-тусовку з нагоди презентації нового автомобіля, на якій були присутні багато знаменитостей. Відповідне фото опубліковане в Instagram-акаунті репера, передає Politeka.net.

Потап стояв з краю, ненавмисно "моргнувши" на фото. Цю кумедну деталь відразу ж помітили його підписники. Також в очі кидається те, що всі зірки на знімку посміхалися, крім Кароль.

Публіка активно коментує побачене:

"Які гарні люди в гостях ❤️"; "Всі задоволені і щасливі, крім Тані Ліберман😂 - не хоче танюха зубки показувати"; "Потап, Ви знаєте Тіну?😱 - судячи з того, що вони на різних кінцях, то ще знайомляться 😂"; "Ой, нарешті познайомився з Тіною!!!"; "оу, воу, воу. Яка красива банда 😎"; "дуже красиві. Тільки у Потапа на цій фотці очі закриті😅"; "А чому Юра стоїть з Тіною, а не з Катею?"; "Потап вирішив подрімати?"; "Ну прям як я на фотках в компанії. Фото виходить круте, але моргну тільки я"; "Ого, 😳 яка кількість celebrity на один квадратний метр❤️".

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