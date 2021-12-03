Репер і продюсер Потап, чоловік співачки Насті Каменських, засвітився на заході з ведучою Катею Осадчою, виконавицею Тіною Кароль (Тетяною Ліберман) та іншими зірками українського шоубізу.
Так, 40-річний Потап з дружиною відвідав VIP-тусовку з нагоди презентації нового автомобіля, на якій були присутні багато знаменитостей. Відповідне фото опубліковане в Instagram-акаунті репера, передає Politeka.net.
"Які гарні люди в гостях ❤️"; "Всі задоволені і щасливі, крім Тані Ліберман😂 - не хоче танюха зубки показувати"; "Потап, Ви знаєте Тіну?😱 - судячи з того, що вони на різних кінцях, то ще знайомляться 😂"; "Ой, нарешті познайомився з Тіною!!!"; "оу, воу, воу. Яка красива банда 😎"; "дуже красиві. Тільки у Потапа на цій фотці очі закриті😅"; "А чому Юра стоїть з Тіною, а не з Катею?"; "Потап вирішив подрімати?"; "Ну прям як я на фотках в компанії. Фото виходить круте, але моргну тільки я"; "Ого, 😳 яка кількість celebrity на один квадратний метр❤️".
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