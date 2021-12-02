Популярна українська телеведуча, зірка програми «Світське Життя» Катя Осадча поділилася зі своїми шанувальниками секретами догляду за волоссям.
Як пише Politeka.net, в Instagram Катя Осадча опублікувала яскравий знімок, на якому похвалилася своїм розкішним довгим волоссям. Телеведуча розповіла, як доглядає за собою без допомоги стилістів.
«На зйомках стилісти використовують для моїх зачісок чимало стайлінгу, але в повсякденному житті я мінімаліст :) щоб зробити об'ємну укладку беру тільки один засіб - пінку. Наношу на вологе волосся, а далі тільки фен і плойку. Такі невимушені локони-моя улюблена home-made зачіска", - зазначила Осадча.
У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів.
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"Краща", "Ви найкраща! І моя улюблена ведуча", "У вас приголомшливе волосся", "Катя, ви красуня", "яка мила", "мені так подобаєтеся ви без косметики", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Осадча за лаштунками танцювального шоу розповіла, чому переміг саме Логай: "хоча ми вболівали за...".
А ще Politeka повідомляла, що Осадча в чорному купальнику засвітилася на пляжі:"Так треба вміти".
Також Politeka писала, що Осадча потрапила в немилість після виходу "Світського Життя".