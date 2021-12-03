"Главная героиня шоу "Холостячка" Злата Огневич, которая перед финалом распрощалась с одним из фаворитов, выдерживает много критики по его мнению и это очень даже непросто.

После вылета из шоу и спустя время Тарапата все же решил раскрыть правду о том, какой поток негатива и критики обрушился на его дом сразу после того, как был показан один из последних с ним эфиров.

«Долго думал стоит ли рассказывать эту историю… Но слишком долго она крутится в голове! Моя мама, сильно переживала, когда на нашу семью шли оскорбления… Ведь как только не называли… Маму уборщицей и содержанкой, сестру неадекватной, а семью в целом вообще «с прибамбасами». Несколько дней она плакала…

Это, пожалуй, задевало меня сильнее всего! И главное, она не понимала почему? Ведь на экранах семью видели порядка 30-ти минут, за которые успели навешать ярлыков на несколько жизней! Сейчас же я вижу, даже у себя в комментариях, сколько всего говорят про Злату, что очень часто выходит за любые рамки.

Я просто хотел бы чтоб мы все помнили, и напоминали друг другу, что за экранами телефонов и телевизоров находятся живые люди.Там так же есть родители, родные и близкие, которым может быть очень больно!» - высказался мужчина.

Поклонники также поддержали его высказывания:

«Прекрасная хорошая мама у вас и семья....🔥 Не обращайте внимание на неадекватных людей....🙌; Очень непростая тема.. обидно за вашу семью! Сама читаю комментарии и ужасаюсь людской злости и зависти; Каждый излучает только то, чем наполне; Вы очень хороший человек ❤️ и у вас очень хорошая семья ❤️🤗».

Напомним, Вернувшемуся к Огневич Роману Свечкоренко предрекли судьбу Юли "Зайки": "Жаль...".

Как сообщала Politeka, Сестра и друг Тарапаты раскрыли печальные подробности его ухода из "Холостячки": "Не мог поверить, что все...".

Также Politeka писала, что "Точно подлиза": Отвергнутый Златой Огневич Тарапата решил ответить своим ненавистникам.