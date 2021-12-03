Популярная украинская телеведущая, звезда программы «Світське Життя» Катя Осадчая, которая всего несколько месяцев назад снова стала мамой, показала элегантные образы перед съемками.
Катерина Осадчая является востребованной и популярной телеведущей, поэтому практически каждый день она занята на съемках. Даже после рождения ребенка она не стала отдыхать и практически сразу приступила к работе.
Сейчас Осадчая уделяет время и своей карьере, и успевает заниматься домом. Перед началом выходных звезда также начала готовиться к различным проектам, которые выйдут на новогодние праздники.
По этому поводу артистка представила сразу два разных образа. Классический вечерний лук с комбинезоном и открытым декольте и элегантный образ со светлым нарядом без принтов. Акцент на фигуре Осадчей не могли остаться незамеченными, ведь она сильно похудела.
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Также Катя Осадчая опубликовала яркий снимок, на котором похвасталась своими роскошными длинными волосами. Телеведущая рассказала, как приводит себя в порядок без помощи стилистов.
«На съемках стилисты используют для моих причесок немало стайлинга, но в повседневной жизни я минималист :) Чтобы сделать объемную укладку беру только одно средство - пенку. Наношу на влажные волосы, а дальше только фен и плойку. Такие непринужденные локоны – моя любимая home-made прическа», - отметила Осадчая.
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