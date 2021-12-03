Популярная украинская телеведущая, звезда программы «Світське Життя» Катя Осадчая, которая всего несколько месяцев назад снова стала мамой, показала элегантные образы перед съемками.

Катерина Осадчая является востребованной и популярной телеведущей, поэтому практически каждый день она занята на съемках. Даже после рождения ребенка она не стала отдыхать и практически сразу приступила к работе.

Сейчас Осадчая уделяет время и своей карьере, и успевает заниматься домом. Перед началом выходных звезда также начала готовиться к различным проектам, которые выйдут на новогодние праздники.

По этому поводу артистка представила сразу два разных образа. Классический вечерний лук с комбинезоном и открытым декольте и элегантный образ со светлым нарядом без принтов. Акцент на фигуре Осадчей не могли остаться незамеченными, ведь она сильно похудела.

Также Катя Осадчая опубликовала яркий снимок, на котором похвасталась своими роскошными длинными волосами. Телеведущая рассказала, как приводит себя в порядок без помощи стилистов.

«На съемках стилисты используют для моих причесок немало стайлинга, но в повседневной жизни я минималист :) Чтобы сделать объемную укладку беру только одно средство - пенку. Наношу на влажные волосы, а дальше только фен и плойку. Такие непринужденные локоны – моя любимая home-made прическа», - отметила Осадчая.

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