Известный исполнитель и автор песен Макс Барских ошеломил неожиданной сменой имиджа, покрасив волосы в светлый цвет, также артист поделился личным.
Как передает Politeka.net, в Инстаграм-аккаунте «Зірковий шлях» появились свежие фото исполнителя.
«Макс Барских ошеломил сменой имиджа. Артист согласился на эксперимент для социального проекта о насилии. @max_barskih украсил обложку Marie Claire Украина, а также рассказал о собственном опыте», - подписали фото авторы аккаунта.
В интервью изданию Барских признался, что в детстве его часто наказывали, как и большую часть его сверстников.
«Это нездоровая постсоветская традиция, передававшаяся из поколения в поколение. Позже уже понял, что это ненормально», - признался артист.
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В комментариях поклонники стали обсуждать новый образ артиста. Одним он невероятно понравился, а другие стали критиковать звезду.
«Похож на Митю Фомина», «Какой красавчик», «Ужас», «Верните нормального Барского», «Похож на Дмитрия Хворостовского», «Обожаю в любом образе», «Лучше брюнет. Ярче», «Мерзость», «Круто», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Макс Барских впечатлил нереальной пластичностью: "Сердцу горячо".
Также Politeka сообщала, что Макс Барских взорвал публику за океаном: "Шикарный паренек".
А еще Politeka сообщала, что Барских уехал из Украины, вызвав ажиотаж: «Макс, в жизни ты…».