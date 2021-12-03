Популярний український співак Макс Барських поділився світлинами із концерту, який відбувся в межах американського туру виконавця.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram популярний український співак Макс Барських показав шанувальникам красиві світлини зі свого виступу під час американського туру та запросив шанувальників на концерт в Маямі.

"Сьогодні Маямі – екватор нашого американського туру. Кожне місто по своєму особливе і унікальне. Зустрічаємось у Sport of Kings у 9 pm!", - написав Барських.

Як бачимо, на сцену співак вийшов у шкіряних чорних штанах та блискучому сріблястому піджаку, який відкрив красивий прес Барських.

У коментарях шанувальники побажали виконавцю хорошого концерту: "Хорошого концерту, нехай публіка запам'ятає тебе на довго, Затанцюємо Життя 🔥💥💃🕺💞", " Удачі Макс, та гарячої публіки на концерті! 🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️", " Вдалого виступу!❤️❤️❤️Чекаємо шикарне маямське відео!🔥🔥🔥", " 😍 Успішного виступу, Максе! Заряджайся енергією кохання від своїх шанувальників! Даруючи їм незабутні емоції! 🤩", " Натхнення тобі та легкого....душевного концерту 🔥🔥🔥❤️", "Шикарний хлопчина!!!👍🔥🔥🔥".

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