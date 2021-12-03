Певец и муж Дорофеевой Владимир Дантес показал фотографии с концерта и написал обращение к украинцам, не подбирая слов.

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес брал большой перерыв в творчестве, но в 2019 году снова начал радовать фанатов новыми песнями. Звезда выпустил несколько синглов, а после этого первый сольный альбом "Твоя любимая музыка". Уже первого и второго декабря 2021 года прошли первые сольные концерты артиста. После выступлений Владимир решил написать в Инстаграм, что чувствует.

"Как же круто быть желанным!

Я в ****!! Не буду подбирать высокопарные эпитеты — это бесполезно! Потому что за 2 дня я пережил такую палитру эмоций, которых давно не было. А точнее никогда.

Люди! Все кто был на концерте..вы кто такие?!?! Почему вы такие! Когда вы подпевали с самых первых слов первой песни и до последней—

Спасибо, что сделали меня счастливым человеком!!! Я почувствовал себя нужным и желанным — мне это было необходимо", - написал Владимир.

Леся Никитюк написала комментарий под фото: "Володенька, респект. Плачу, что не пришла".

Стоит отметить, что Никитюк Дантес лично приглашал на концерт, прислав цветы.

"Все только начинается Владимир Дантес! Мы тобой гордимся и невероятных успехов желаем !!! Ты этого Очень достоин", - написала Ирина.

Напомним, муж Дорофеевой Дантес признался, как переживает перед сольными концертами

Также Politeka писала, что Дантес порадовал сюрпризами на своем первом концерте, Дорофеева не осталась в стороне

А еще Politeka сообщала, что Наталья Могилевская, Монатик и другие звезды зажгли на первом концерте мужа Дорофеевой Дантеса



