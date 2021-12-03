Певец и муж Дорофеевой Владимир Дантес показал фотографии с концерта и написал обращение к украинцам, не подбирая слов.
Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес брал большой перерыв в творчестве, но в 2019 году снова начал радовать фанатов новыми песнями. Звезда выпустил несколько синглов, а после этого первый сольный альбом "Твоя любимая музыка". Уже первого и второго декабря 2021 года прошли первые сольные концерты артиста. После выступлений Владимир решил написать в Инстаграм, что чувствует.
"Как же круто быть желанным!
Я в ****!! Не буду подбирать высокопарные эпитеты — это бесполезно! Потому что за 2 дня я пережил такую палитру эмоций, которых давно не было. А точнее никогда.
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Люди! Все кто был на концерте..вы кто такие?!?! Почему вы такие! Когда вы подпевали с самых первых слов первой песни и до последней—
Спасибо, что сделали меня счастливым человеком!!! Я почувствовал себя нужным и желанным — мне это было необходимо", - написал Владимир.
Леся Никитюк написала комментарий под фото: "Володенька, респект. Плачу, что не пришла".
Стоит отметить, что Никитюк Дантес лично приглашал на концерт, прислав цветы.
"Все только начинается Владимир Дантес! Мы тобой гордимся и невероятных успехов желаем !!! Ты этого Очень достоин", - написала Ирина.
Напомним, муж Дорофеевой Дантес признался, как переживает перед сольными концертами
Также Politeka писала, что Дантес порадовал сюрпризами на своем первом концерте, Дорофеева не осталась в стороне
А еще Politeka сообщала, что Наталья Могилевская, Монатик и другие звезды зажгли на первом концерте мужа Дорофеевой Дантеса