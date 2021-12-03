Известная актриса Анна Саливанчук шокировала поклонников, отрезав роскошные волосы перед камерой, еще и сын помогал.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук поделилась в своем Instagram шокирующим видео. Оказалось, что звезда отважилась на то, о чем мечтала 10 лет – сделать короткую стрижку.

В ролике Анна прямо перед камерой отрезает роскошные длинные кудри. Сначала она выпила шампанского для храбрости, а затем позвала сына. Ребенку звезда вручила ножницы и попросила отрезать ее волосы, однако, у парня это не получилось. Так что актриса взяла дело в свои руки и начала безжалостно отрезать прядь за прядью.

"Я сама в шоке от того, что сейчас делаю", - говорит Анна в ролике. И надо сказать, что выглядит это действительно шокирующе, учитывая густую роскошную шевелюру, от которой впоследствии почти ничего не осталось.

В подписи к публикации Саливанчук написала: "Мечты сбываются! Об этом я мечтала 10 лет и вот наконец-то. А как проходит ваша пятница?".

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