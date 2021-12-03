Бывшая солистка группы "НеАнгелы", украинская певица и актриса Слава Каминская решила попробовать себя в роли ведущей, засветившись на одном из телеканалов.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у Каминской появился анонс программы, ведущей которой она будет. Анонс был стилизован под старые хит-парады.

«Если что, я тоже умею немного быть ведущей. Мои любимые песни — от 10 до 1 — на канале @inrating.tv в 20:00 сегодня», - подписала видео звезда.

В комментариях поклонники стали шутить над Славой, оставив ей массу положительных отзывов.

«В начале видео подумала, что образ и картинка пресные..но нет, на последней фразе всё стало на свои места) Слава Богу», «На вид картинка, как хит парад 2000-ных, может это стёб, конечно», «Слава Богу, время Славы», «Поза заискивания со зрителем не для Вас точно. Вас бы на трон и нога на ногу», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Каминская после скандала со Смеюхой стала ведущей: "Боже мой...".

Также Politeka сообщала, что Каминская в блестящем платье засветилась в новом образе: "Лобода, но лучше".

А еще Politeka сообщала, что Каминская внезапно сменила внешность: "Мне идет?".