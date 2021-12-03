Бывшая солистка группы "НеАнгелы", украинская певица и актриса Слава Каминская решила попробовать себя в роли ведущей, засветившись на одном из телеканалов.
Как передает Politeka.net, в Инстаграм у Каминской появился анонс программы, ведущей которой она будет. Анонс был стилизован под старые хит-парады.
«Если что, я тоже умею немного быть ведущей. Мои любимые песни — от 10 до 1 — на канале @inrating.tv в 20:00 сегодня», - подписала видео звезда.
В комментариях поклонники стали шутить над Славой, оставив ей массу положительных отзывов.
Новое фото сына Пугачевой и Галкина наделало шума в Сети: «Нет ничего общего»
Не Злата Огневич: Ксения Мишина рассекретила имя красотки, которая должна была стать новой "Холостячкой"
Появились кадры и подробности с места трагедии в киевском метро: "Упала под поезд"
Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль в "Танцях з зірками", сделала неожиданное признание: «Для меня это был...»
В Киеве вводят новые правила в общественном транспорте: как придется платить за проезд
«В начале видео подумала, что образ и картинка пресные..но нет, на последней фразе всё стало на свои места) Слава Богу», «На вид картинка, как хит парад 2000-ных, может это стёб, конечно», «Слава Богу, время Славы», «Поза заискивания со зрителем не для Вас точно. Вас бы на трон и нога на ногу», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Каминская после скандала со Смеюхой стала ведущей: "Боже мой...".
Также Politeka сообщала, что Каминская в блестящем платье засветилась в новом образе: "Лобода, но лучше".
А еще Politeka сообщала, что Каминская внезапно сменила внешность: "Мне идет?".