Бывшая солистка группы "НеАнгелы", украинская певица и актриса Слава Каминская впечатлила видом в образе красотки из 70-х – она устроила стилизованную фотосессию, очаровав поклонников.

Как передает Politeka.net, 37-летняя Каминская предстала в коротеньком голубом платье и чулках. На голове у певицы красовалась высокая прическа с начесом. Рыжие кудри аккуратно спадали на плечи.

«Для чего люди лгут?», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов о ее невероятном образе

«Шикарная», «Я хочу такую причеху», «Ну какая же красивая», «Какой крутой образ», «Боже, какая дива», «Нереальная», «Слава огонь», «Подумала, что обложка из "Почему женщины убивают". Очень хорошая», - пишут пользователи сети.

Отметим, что недавно группа «НеАнгелы» распалась после 15 лет существования. Каминская и Виктория Смеюха начали сольные карьеры. Не обошлось и без публичных скандалов. Смеюха стала рассказывать, как нелегко ей работалось со Славой.

Напомним, что Каминская после скандала со Смеюхой озадачила заявлением: «Я не договорила».

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