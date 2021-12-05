Украинская актриса Ольга Сумская, получившая широкую известность с главной ролью в сериале "Роксолана", произвела фурор яркими кадрами.

Так, 55-летняя Сумская поделилась фото-воспоминаниями в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть кадры, проскролльте вниз).

Ольга отдыхала прошлой зимой в Яремче - украинском горно-лыжном курорте, расположенном в Ивано-Франковской области. Компанию актрисе составили ее муж актер Виталий Борисюк и младшая дочь Анна.

На кадрах семейство позирует на склоне заснеженной горы, все трое на лыжах и в спецэкиперовке. Также Сумская показала серию студийных кадров в национальных костюмах на фоне снежных сугробов.

"Свято наближається!🎄❄️⛷", - подписала Ольга.

Тем самым актриса пробудила в украинцах рождественское настроение. Пользователи кинулись комментировать:

"❤️ Супер!❤️"

"Вы очень красивая 🙌"

"Оля, хорошего Вам отдыха! ❤️"

"Мяш-мяшечки.🐈"

Добавим, в прошлом году кадры зимних развлечений Ольги Сумской в Карпатах вызвали в Сети переполох. Тогда был разгар жесткого карантина из-за коронавируса и многие высказали актрисе свое недовольство.

"Ольга красавица конечно. Всегда восхищалась, но блин где справедливость?! Значит где-то нет ковида, нос к носу балдеют там, а мы тут опять сидим на карантине. Вообще не понять - одна страна, где-то есть локдаун, а где-то его нет, получается так", - комментировала одна из пользовательниц.

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