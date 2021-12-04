Известная модель Александра Яремчук отправилась на конкурс красоты в Пуэрто Рико и поделилась оттуда ярким кадром в смелом наряде.
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская модель Александра Яремчук, которая в этом году завоевала титул "Мисс Украина", отправилась в Пуэрто Рико, где представит нашу страну на конкурсе "Мисс Мира 2021". В своем Instagram очаровательная красотка поделилась ярким кадром из отеля, где готовится к конкурсу. Отметим, что финал мирового конкурса красоты состоится 17 декабря.
На новой фотографии Александра запечатлена на веранде отеля, окруженной экзотической зеленью. Перед камерой красотка появилась в коротком платье насыщенного сапфирного оттенка, которое красиво подчеркнуло идеальную фигуру и упругое декольте. роскошные волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж.
В подписи к публикации Яремчук ничего не написала, зато поклонники тут же принялись комментировать публикацию модели, засыпая ее лайками и комплиментами: "Красотка", "Обожаю", "Красивая", "Сестричка", "Красотка, Александра", "В этом есть красота".
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Напомним, "Мисс Украина 2021" Яремчук в роскошной короне подчеркнула фигуру вечерним платьем: "Ты великолепна".
Как сообщала Politeka, "Мисс Украина 2021" Яремчук уехала из страны и засветила развлечения до конкурса: "Гламурная, как кинозвезда".
Также Politeka писала, что "Мисс Украина 2021" Яремчук оказалась в экстремальной ситуации: что произошло перед конкурсом.