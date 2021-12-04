Певица Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", пришла на эфир к Маше Виноградовой, в котором рассказала об абьюзерстве.

Как пишет Politeka.net, Слава Каминская является популярной отечественной артисткой. Звезда была в группе "НеАнгелы" 15 лет вместе с Викторией Смеюхой. Недавно бывшие напарницы поссорились. Сначала Слава подшутила над Викой, опубликовав видео с названием "Везде есть свои НеАнгелы". После этого Вика разрезала торт с лицом Славы, после чего Каминская раскритиковала поступок Смеюхи. И в итоге Вика решила начать давать интервью, рассказывая о буллинге и абьюзе в группе.

И вот, Слава решила дать очередное интервью, в котором коснулась данного скандала. Кусочек разговора Каминская опубликовала в сторис Инстаграм.

"Я абьюзер страны. Понимаешь? Я уже просто свыклась с этой ролью... А что вы сидите смотрите? (обратилась к людям за кадром Слава, - прим. ред.). Давно вас не били?", - сказала звезда.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко оконфузился рядом с Каминской из "НеАнгелов"

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