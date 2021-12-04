Телеведущий Юрий Горбунов, который женат на коллеге Кате Осадчей, показал, как проводит время в выходной с четырехлетним сыном Иваном, поделившись снимком в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов является популярным телеведущим, который несколько лет назад женился на коллеге Кате Осадчей. У звездной пары есть двое общих сыновей - Иван, который появился в 2017 году, а также Даниил, которого Катя родила несколько месяцев назад. Юрий не только светится на ТВ, но и активно ведет социальные сети, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото Юрий был вместе с маленьким сыном. Звезда улыбался, сидя в футболке, пока малыш спал у него на подушке. Как можно понять, Горбунов сидел на диване и делал селфи.

"Суббота", - подписал кратко кадр Юрий.

Также звезда тегнул Катю Осадчую, оставив его внизу.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, ведь в сторис нет подобных функций.

Напомним, Горбунов с Осадчей усадили четырехлетнего сына за руль роскошного внедорожника

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