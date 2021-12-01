Известный телеведущий Юрий Горбунов показал в сети загадочное фото рядом с известной юмористкой из "Квартал 95" Еленой Кравец.

Как сообщает Politeka.net, известный телеведущий и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов часто делится с поклонниками яркими фото и видео в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз шоумен удивил загадочным кадром в сторис, на котором позирует в компании актрисы "Квартал 95" Елены Кравец.

На снимке две знаменитости запечатлены, видимо, во время съемок в студии. Похоже, они что-то задумали. Перед камерой Юрий появился в стильном образе – на нем темные брюки и жилетка с белоснежной рубашкой, а на лице загадочная улыбка. рядом с ними пристроилась нарядная Елена Кравец с радостной улыбкой. На ней нарядные светлый костюм с темным топом и стильные босоножки.

Горбунов никак не подписал фотографию с актрисой "Квартал 95", отметил лишь ее странице в соцсети.

Напомним, Горбунов намекнул, что ждет от Осадчей еще одного ребенка: "Как-то даже странно...".

Как сообщала Politeka, Горбунов расцвел рядом с Осадчей в платье с разрезом до бедра: "Это было ярко, Екатерина".

Также Politeka писала, что Горбунов показал, с кем проводит время, пока Осадчая уехала из Украины: "Слова тут лишние...".