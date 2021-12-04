Победитель второго сезона шоу «Холостячка» со Златой Огневич, Андрей Задворный, жестко высказался о своих недоброжелателях и о том, чего ему стоило участие в проекте.

Как пишет Politeka.net, 32-летний предприниматель из Киева поделился в своем Инстаграм эмоциональным постом после финала проекта.

Накануне украинцы узнали, что певица Злата Огневич выбрала в финале «Холостячки» именно Андрея. Ее решение удивило многих, ведь людям казалось, что фаворитом был Дмитрий Шевченко. Как результат, многие комментарии зрителей были негативными.

В своем посте Задворный обратил внимание на то, что из-за проекта ему пришлось максимально открыться перед многочисленными незнакомыми людьми.

«За прошедшие три месяца я познакомился с вами, показал себя, свою жизнь, рассказал о сложных и интересных моментах моего прошлого. Не стеснялся показать вам свои слабые стороны и не старался казаться лучше, чем есть на самом деле… Я впустил вас в свой дом, познакомил со своей дочкой, открыл непростые отношения с отцом», - рассказал Андрей.

Он поблагодарил всех, кто поддерживал и сопереживал ему в течение всего этого времени.

Однако, Задворный обратил внимание и на резкую критику в свой адрес.

«Есть те, кто вошёл в мой дом не сняв грязную обувь, заглянул в мою душу и перед уходом решил туда плюнуть. Вам хочу сказать - комменты повышают вовлечённость», - подчеркнул предприниматель.

Украинцы тут же отреагировали на его пост.

«Я очень надеюсь, что вы вместе», «Если было все искренне, то ждём фото и сторис с вашей свадьбы со Златой», «нормально так ответил!», «блин, очень достойно написано», «Просто жалко Диму. Злата так его вылизала на последнем свидании. А потом сказала что любит вас», - пишут люди.

Напомним, "холостячка" Огневич провальным финалом спровоцировала серьезные споры.

Как сообщала Politeka, экс-фаворит "Холостячки" Огневич расплакался в финале, Решетнику пришлось вмешаться.

Также Politeka писала, что Злата Огневич сделала решающий выбор, кто победил в "Холостячке 2".