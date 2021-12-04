Жена Григория Решетника, Кристина засветила стройные ноги в компании двух ярких участников шоу «Холостячка-1» и «Холотячка-2».
Как пишет Politeka.net, фотоснимки девушка и мать троих детей разместила у себя в Instagram.
На фото Кристина запечатлена в коротких шортах в клетку и с завышенной талией, которые отлично подчеркнули ее стройные ножки.
Она попозировала с предпринимателем Максимом Тарапата, с которым Злата Огневич распрощалась в полуфинале шоу.
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Также им компанию составил бывший участник «Холостячки-1» Алексей Тригубенко. Его Ксения Мишина отвергла в финале шоу.
Кристина Решетник задается вопросом, как такие классные парни могут до сих пор быть холостяками.
«Фото-мечта каждой девушки 🥰 Одного не понимаю, почему же эти ребята до сих пор холостяки? Девушки, как так? 😃», - поинтересовалась жена ведущего.
Фолловеры в комментариях отметили некое сходство двух участников шоу.
"Красавчики ,добрые, внимательные ,а главное умеют ЛЮБИТЬ по-настоящему. 💜",
"Вы красотка🔥, а парни как братья очень похожи", - пишут в сети.
Напомним, жена ведущего "Холостячки" Решетника покрасовалась образом на фоне розовых фламинго
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