Телеведущая Леся Никитюк, которая отправилась на отдых в экзотическую страну, показала, как там проводит время.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк стала популярной отечественной телеведущей. Звезда недавно отправилась на отдых в островную Республику Кабо Верде. Это страна расположенная на 18 островах в Атлантическом океане в 620 км от западного берега Африки. Теперь Никитюк активно делится фото и видео в Инстаграм со своего отдыха.

На новых сторис Леся показала остров Сал, одном из 18 островов государства.

"Погнали на разведку острова Сал", - написала Леся.

На втором сторис Никитюк показала "первую остановку" на берегу.

На еще одном сторис уже была сама Леся. Звезда надела очки и белый топик, позируя возле берега, пока ветер задувал микрофон. Кадры получились довольно эффектными.

"А теперь оригинальный звук", - написала Никитюк под сторис в Инстаграм.

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