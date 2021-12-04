Прима-балерина Екатерина Кухар, судья "Танців з зірками", показала эффектный образ, поделившись фотографией в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар является популярной украинской танцовщицей балета. Прима-балерина также стала ведущей шоу "Танців з зірками". Артистка также активно ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где показывает как свое творчество, так и личные кадры.
В этот раз Екатерина решила похвастаться своей внешностью. Звезда сделала фото крупным планом, изумив видом с роскошным мейкапом.
Жена Дмитрия Монатика Ирина оценила фото, поставив влюбленные смайлики.
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Муж Кухар Александр стоянов тоже прокомментировал фото:
"В каждодневной суете иногда забываю, какая ты у меня красивая".
Фанаты, включая жену Евгения Кошевого Ксению, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Очень красиво", "Самая красивая", "Уважаю вас, Кать", "Вы такая красивая. Просто безгранично".
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