Известная певица Алина Гросу показала в сети, как выглядела в свои 13 лет и как изменилась за все это время на сцене.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Алина Гросу, которая с трех лет активно выступает на сцене и с недавних пор строит еще и актерскую карьеру, поделилась в сети архивными кадрами. В своих Instagram-сторис звезда опубликовала кадры из разряда "до и после", на которых показала, как изменилась за последние 13 лет.

Так, на одном из коллажей Алину можно увидеть в полный рост, слева – ей 13 лет, справа – 26. Видно, что девушка сильно похудела, приобрела изящные женственные формы и сменила цвет волос и стиль в целом.

"Сто лет назад с Алиной Гросу. Марафоны по похудению проводить уже можно?", - шутливо подписала сторис певица.

Она также показала еще один коллаж, на котором более крупным планом можно рассмотреть ее лицо, опять же в 13 и 26 лет.

Отметим, что ранее в одном из своих интервью Гросу уверяла, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов. Певица заявила, что это можно увидеть на ее ранних фотографиях.

Напомним, Алина Гросу в тесном платье не постеснялась прижаться к молодому красавцу: "Вы как одно целое".

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