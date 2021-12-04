Для нее это актуально

Известная украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona насмешила поклонников, показав им то, чего у нее нет, на новом видео, записанном для ТикТок.

Как пишет Politeka.net, 30-летняя Елена Савраненко (настоящее имя исполнительницы) поделилась с фанатами новыми забавными кадрами в своем ТикТоке. В последнее время рэперша делает это довольно часто, демонстрируя свое чувство юмора.

На этот раз Alyona Alyona решила пошутить сама над собой. В частности, певица поиронизировала на тему своего недовольного выражения лица, с которым ее можно увидеть часто.

«Божечки, как же все очумеют, когда у меня наконец появится это…», - говорится в подписи на видео, где Alyona Alyona с задумчивым и крайне серьезным лицом смотрит в экран.

Затем зрители видят запрос в поисковике со словами: «Довольная морда».

«Отмечай друга с недовольной мордой», - подписала кадры Alyona Alyona.

Ее поклонники тут же отреагировали.

«Есть такое», «Ты топчик», «Сейчас будет», «Это да», - пишут люди в комментариях к видео.

Напомним, Alyona Alyona насмешила, показав атрибут со своим именем.

Как сообщала Politeka, Alyona Alyona рассказала о своем новом бойфренде, которого скрывала.

Также Politeka писала, что Alyona Alyona показала себя в юности задолго до славы и свой идеал мужчины.