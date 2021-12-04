Известный шеф-повар и судья шоу «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво показал себя перед сном и рассказал о продуктивной работе со своей командой.
Как пишет Politeka.net, шоумен рассказал о том, как потрудился за прошедшую неделю. Итоги своей работы Хименес-Браво провел в Сториз.
На кадрах шеф-повар лежал перед сном в постели. Он отметил, что суббота была для него хорошим днем. В частности, Эктор рассказал о съемках нового эпизода «Мастер Шеф».
«Уже время спать. Был очень хороший день, на «Мастер Шеф» было очень круто. Участники невероятные, как всегда! Эта неделя, я чувствую, была очень хорошей! Вся наша команда сделала хорошую работу», - похвалил Хименес-Браво.
Он признал, что работать было непросто, однако отметил, что результат того стоил.
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«Тяжелая была неделя, но все молодцы. Хороший результат», - отметил Эктор.
Кроме того, шоумен поделился планами на воскресенье: как выяснилось, отдыхать он не собирается.
«Неделя была насыщенная крутыми событиями, но завтра также работа и конечно спортзал», - рассказал Хименес-Браво.
Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал украинцам, как правильно ходить в ресторан.
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Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво рассказал об очень личном.