Известный шеф-повар и судья шоу «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво показал себя перед сном и рассказал о продуктивной работе со своей командой.

Как пишет Politeka.net, шоумен рассказал о том, как потрудился за прошедшую неделю. Итоги своей работы Хименес-Браво провел в Сториз.

На кадрах шеф-повар лежал перед сном в постели. Он отметил, что суббота была для него хорошим днем. В частности, Эктор рассказал о съемках нового эпизода «Мастер Шеф».

«Уже время спать. Был очень хороший день, на «Мастер Шеф» было очень круто. Участники невероятные, как всегда! Эта неделя, я чувствую, была очень хорошей! Вся наша команда сделала хорошую работу», - похвалил Хименес-Браво.

Он признал, что работать было непросто, однако отметил, что результат того стоил.

«Тяжелая была неделя, но все молодцы. Хороший результат», - отметил Эктор.

Кроме того, шоумен поделился планами на воскресенье: как выяснилось, отдыхать он не собирается.

«Неделя была насыщенная крутыми событиями, но завтра также работа и конечно спортзал», - рассказал Хименес-Браво.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал украинцам, как правильно ходить в ресторан.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво свозил свою главную женщину на отдых и рассказал подробности.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво рассказал об очень личном.