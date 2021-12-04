Известный кулинар и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво удивил поклонников пикантными признаниями о любви с первого взгляда и близости втроем.
Как сообщает Politeka.net, популярный шеф-повар, ресторатор и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво в своих Instagram-сторис ответил на вопросы поклонников. Так, среди профессиональных вещей, у повара спрашивали и о личном.
Среди прочего, Эктор ответил на вопрос, была ли у него любовь с первого взгляда. "Да, у меня была любовь с первого взгляда. И это очень круто!", - сказал повар.
Также украинцы спрашивали его о близости, в частности и на съемках "Мастер Шеф". На это Хименес-Браво загадочно ответил: "Очень интересный вопрос. Но, это секрет".
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Кроме того у ресторатора спросили, была ли у него близость втроем. На это он ответил утвердительно: "Втроем? Да, у меня был. Я же латинос, я очень люблю".
Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" засветился в постели со своей любимицей: "Типичное утро".
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" испытал свои мышцы на прочность, появилось видео: "Эктор, ты лучший".
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" засветился в постели с двумя женщинами: "Эктора понесло".