Известный шеф-повар и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал поклонникам, как правильно ходить в ресторан.

Как сообщает Politeka.net, известный ресторатор и шоумен Эктор Хименес-Браво, который является судьей шоу "Мастер Шеф", рассказал в своем Instagram, как правильно ходить в ресторан. А точнее, он охарактеризовал типы гостей, видимо, из собственных наблюдений.

"Все, кто когда-то работал в ресторанном бизнесе – поймут, о чем этот пост. Ну а кто-то узнает себя", - написал Эктор и выложил характеристики гостей.

Вот какие номинации он выделил: "Ходи, как обозреватель зеркал в уборной", "Ходи, как фрилансер-айтишник", "Ходи, как фуд-фотограф", "Ходи, как гурман", "Ходи, как флиртун", "Ходи, как чемпион Валера".

Отметим, что свой пост Хименес-Браво дополнил соблазнительным фото, на котором он запечатлен в красивом заведении. Перед камерой Эктор появился в белой рубашке, которую то ли снимает, то ли надевает, и которая оголила часть его мускулистого тела.

Напомним, Требовательный Хименес-Браво признался, на что никогда не решится: "Очень боюсь...".

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" засветился в постели со своей любимицей: "Типичное утро".

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" испытал свои мышцы на прочность, появилось видео: "Эктор, ты лучший".