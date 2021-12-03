Известный шеф-повар и главный неизменный судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво свозил свою главную женщину на отдых и поделился подробностями.

Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является известным шеф-поваром и ресторатором. Он прославился благодаря своему участию в шоу "МастерШеф". Уже 11 сезонов он является неизменным главным судьей проекта "МастерШеф". Также, у себя в блоге он делится необычными кулинарными рецептами.

Так, на этот раз шеф-повар опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Эктор Хименес-Браво решил пообщаться со своими поклонниками и поделиться фактами из своей жизни. У повара спросили, отдыхал ли он вместе со своей мамой - Архенис Браво зимой в Карпатах.

"Да, мы были с мамой в Карпатах. Это было супер невероятно красиво. Я очень это люблю, и хочу еще раз съездить туда", — рассказал Эктор Хименес-Браво.

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