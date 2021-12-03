Известный шеф-повар и главный неизменный судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво свозил свою главную женщину на отдых и поделился подробностями.
Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является известным шеф-поваром и ресторатором. Он прославился благодаря своему участию в шоу "МастерШеф". Уже 11 сезонов он является неизменным главным судьей проекта "МастерШеф". Также, у себя в блоге он делится необычными кулинарными рецептами.
Так, на этот раз шеф-повар опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Эктор Хименес-Браво решил пообщаться со своими поклонниками и поделиться фактами из своей жизни. У повара спросили, отдыхал ли он вместе со своей мамой - Архенис Браво зимой в Карпатах.
"Да, мы были с мамой в Карпатах. Это было супер невероятно красиво. Я очень это люблю, и хочу еще раз съездить туда", — рассказал Эктор Хименес-Браво.
Новое фото сына Пугачевой и Галкина наделало шума в Сети: «Нет ничего общего»
Дорофеева и Кухар выдали все, что думают о "Квартал 95": "Больше выпендриваться..."
Трагедия с известной российской певицей Хлебниковой, ее состояние резко ухудшилось: "Началось заражение..."
Жену продюсера, работавшего с Луи Армстронгом и Майклом Джексоном, застрелили в собственном доме: подробности трагедии
Обескураживающие кадры с 19-летней Кароль всплыли в Сети: "Волшебное яичко"
Ранее сообщалось, Эктор Хименес-Браво устроил своей главной женщине красивую прогулку по Крещатику: "Я счастлив"
Также, Эктор Хименес-Браво спел с Мартыновской хит Ротару и обратился к украинцам: "Друзья, у меня есть..."
Politeka рассказывала, создатели "Мастер Шеф" заинтриговали новым сезоном: Хименес-Браво, Мартыновская и Ярославский снова в деле