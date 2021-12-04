Популярная украинская певица Настя Каменских показала мгновенное преображение из заносчивой гламурной дамы в веселую современную девушку.

Как пишет Politeka.net, исполнительница повеселила поклонников новым роликом на своей странице в ТикТок.

На видео Каменских позволила фанатам рассмотреть поближе эпатажный образ, в котором она появилась в недавнем эпизоде шоу «Маска». На ней было узкое черное платье с открытыми плечами и глубоким декольте. Его главными изюминками стали полупрозрачные фиолетовые рукава и блестящие вставки.

В начале видео Каменских с серьезным и слегка надменным выражением лица кокетливо подправляет свою яркую помаду, не глядя в камеру. Однако затем она неожиданно меняет выражение лица и начинает забавно подтанцовывать под музыку, слегка улыбаясь.

Преображение певицы получилось действительно радикальным.

Поклонники Каменских не смогли пройти мимо ее видео.

«Красивая», ах... опять эти эмоции...», «милая как же ты прекрасна», «Королева», «ты моя любимая», «я тебя видел, ты в Киеве напротив "Аеропракта" клип снимала, была в розовой одежде, только вот я побоялся подойти», - пишут люди.

Напомним, Каменских дала Андрею Данилко понять, возможно ли возвращение дуэта с Потапом.

Как сообщала Politeka, Каменских высмеяли за неловкий вид в костюме с перьями.

Также Politeka писала, что Каменских заставила Полякову ревновать к Виннику.