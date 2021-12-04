Известная певица Настя Каменских ответила Андрею Данилко на шоу "Маска", скучает ли она по дуэту с Потапом, в котором пела более 10 лет.

Как сообщает Politeka.net, известная певица Настя Каменских на шоу "Маска" ответила на вопрос Андрея Данилко, скучает ли по дуэту с Потапом.

В шестом эфире веселого и загадочного шоу "Маска" на сцену вышел персонаж Джмиль и исполнил хит некогда популярного дуэта "Потап и Настя" "На районе". Выступление с этой песней стало настоящим сюрпризом для звездного детектива Насти Каменских. Однако, как оказалось, звезда уже вовсе забыла слова собственной песни, которую в прошлом сотни раз исполняла на сцене.

"Если честно, я вообще не помню слов. Это было так давно", - призналась Каменских своим коллегам.

В конце выпуска, когда Джмиля рассекретили и он выступал на бис, звездные детективы не усидели на своих местах и пошли в пляс вместе с участником, а весь зал им подпевал.

В это время коллега Насти Каменских Андрей Данилко спросил у певицы, а не скучает ли она по дуэту с Потапом, которых распался в 2017 году. На это нынешняя жена Алексея Потапенко ответила: "Нет. Этот мужчина у меня дома. Ну, ностальгия есть".

Напомним, Каменских заставила Полякову ревновать к Виннику: "Олежка, она для тебя слишком...".

Как сообщала Politeka, Олег Винник с Каменских и другими детективами устроили эффектные танцы на шоу "Маска": "Класс".

Также Politeka писала, что Каменских удивила привычкой, которая с ней в любой ситуации: "Будьте аккуратней".