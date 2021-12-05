Известная певица Оля Полякова пококетничала с поклонниками в новом видео для соцсетей, продемонстрировав свою способность «стрелять глазками».

Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась новым роликом на своей странице в ТикТок.

Полякова известна своей любовью к эпатажным образам с вызывающей одеждой, а также грубым шуточкам, которые певица не стесняется рассказывать даже на телевидении.

В новом видео звезда в очередной раз показала свою артистичность и любовь к юмору, сняв короткий ролик для молодежной соцсети. На кадрах певица сидит перед камерой с забавным бантиком на голове. Полякова подперла голову рукой и поочередно «выстрелила» в камеру, моргнув сначала одним, а затем другим глазом.

Затем певица вытаращила оба глаза и вытянулась «по стойке смирно» перед камерой под звук взрыва.

«Хлопай ресницами и взлетай», - подписала кадры Полякова.

Ее поклонники тут же отреагировали на это видео.

«Оля я твоя фанатка», «Чем-то на Олю Полякову похожа, не думала стать ее двойником?», «Прическа топ», - пишут люди под новым роликом певицы.

Напомним, Дзидзьо удивил поведением с Поляковой на шоу "Маска", появилось видео.

Как сообщала Politeka, Полякова и Олег Винник сделали сюрприз, появившись вместе на сцене.

Также Politeka писала, что Полякова в мини-платье и необычном парике нарвалась на жесткую критику.