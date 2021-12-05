Известная певица Оля Полякова пококетничала с поклонниками в новом видео для соцсетей, продемонстрировав свою способность «стрелять глазками».
Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась новым роликом на своей странице в ТикТок.
Полякова известна своей любовью к эпатажным образам с вызывающей одеждой, а также грубым шуточкам, которые певица не стесняется рассказывать даже на телевидении.
В новом видео звезда в очередной раз показала свою артистичность и любовь к юмору, сняв короткий ролик для молодежной соцсети. На кадрах певица сидит перед камерой с забавным бантиком на голове. Полякова подперла голову рукой и поочередно «выстрелила» в камеру, моргнув сначала одним, а затем другим глазом.
Затем певица вытаращила оба глаза и вытянулась «по стойке смирно» перед камерой под звук взрыва.
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«Хлопай ресницами и взлетай», - подписала кадры Полякова.
Ее поклонники тут же отреагировали на это видео.
«Оля я твоя фанатка», «Чем-то на Олю Полякову похожа, не думала стать ее двойником?», «Прическа топ», - пишут люди под новым роликом певицы.
Напомним, Дзидзьо удивил поведением с Поляковой на шоу "Маска", появилось видео.
Как сообщала Politeka, Полякова и Олег Винник сделали сюрприз, появившись вместе на сцене.
Также Politeka писала, что Полякова в мини-платье и необычном парике нарвалась на жесткую критику.