Украинская певица Оля Полякова сводит с ума своими образами на шоу "Маска", смело экспериментируя с нарядами, париками и макияжем.

Так, 37-летняя певица второй год подряд выступает в качестве звездного детектива в самом загадочном шоу страны "Маска", в котором ей приходится вместе с коллегами Настей Каменских, Андреем Данилко, Олегом Винником и Дзидзьо угадывать, кто из знаменитостей скрывается в том или ином костюме.

Полякова эпатирует публику яркими образами, в которых появляется из эфира в эфир. В новом посте на официальной страничке проекта в Инстаграм опубликовали несколько фото с певицей, предложив пользователям выбрать лучший наряд, передает Politeka.net.

В обоих случаях Оля позировала в мини-платьях и оригинальных париках. Один из нарядов был нежно-розовый, другой черно-белый.

"Вау 😍 Звездный детектив Оля Полякова поражает эффектными нарядами зрителей гипершоу Маска🔥. Какой из образов артистки вам больше нравится? Пишите в комментариях 👇 Смотрите самое загадочное шоу страны в субботу, 4 декабря, в 21.00 на канале «Украина»!", - говорится в подписи.

Фанаты "Маски" кинулись обсуждать внешность Поляковой:

"Все красивые, но 1 больше❤️❤️"

"Никакой наряд"

"Первый вариант безусловно говоря очень красивый😍"

"Ка*ец, она меня кумарит, уберите ее с экрана"

"1 очень крутой😍😍"

Ранее Оля Полякова появилась на "Маске" в образе американского поп-короля Майкла Джексона, примерив черный парик. "Буквально вернулась с того света", - комментировала она.

Ранее сообщалось, Оля Полякова и DZIDZIO внезапно решили представить на шоу «Маска» свой союз: «Они счастливы»

Также, невыспавшаяся Полякова пожаловалась украинцам на тяготы популярности: "Можете себе представить?"

Politeka рассказывала, Полякова оконфузилась на "Маске".