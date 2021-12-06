Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая не так давно рассказала о новом проекте, устроила целое шоу во время выпуска "Квартал 95".

Молодая исполнительница Надя Дорофеева, которая недавно отпраздновала первый год своей сольной карьеры, начала активно работать над новыми композициями. Причем по словам ее продюсера Потапа, у звезды имеется целый блокнот с несколькими десятками разных песен и наработок.

Сейчас звезда появляется на различных шоу, чтобы напоминать о своем творчестве. В этот раз Надя появилась на съемках нового эфира шоу «Квартал 95». Причем звезда не стала подбирать простой образ – она выбрала ярко-розовый костюм.

Обтягивающие брюки и кофточка подчеркнули стройные формы исполнительницы, которые она сама не побоялась демонстрировать, поэтому во время выступления всячески крутилась перед поклонниками. Танцы Нади также особенно запомнились фанатам.

Отметим, известная артистка помимо того, что много снимается в различных шоу, записывает песни и выпускает клипы, также активно ведет свои соцсети. На страницы Нади Дорофеевой в Инстаграм и Тик Ток подписаны в общем более восьми миллионов человек, которых она регулярно балует контентом.

В этот раз певица устроила танцы перед камерой. На артистке был теплый спортивный костюм. Красотка сделала себе макияж с акцентом на губы.

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