Муж Тони Матвиенко, певец Арсен Мирзоян показал, как проводит воскресное утро – кадрами артист поделился на своей странице в социальной сети.

Как пишет Politeka.net, Арсен Мирзоян - популярный украинский артист. В 2011 году стал участником "Голоса", где занял четвертое место среди финалистов. У звезды есть двое детей от первого брака, а сейчас Мирзоян живет с дочерью народной певицы Украины Нины Матвиенко - Тоней. У пары родилась дочь Нина, после чего они официально оформили отношения.

В новом посте в Инстаграм Арсен Мирзоян показал, что не изменяет своей традиции и начинает день с пробежки несмотря на морозную погоду.

"Чудесное утро! Кросс сам себя не пробежит и традиционный завтрак в @mcdonaldsukraine», - написал певец.

Фотографии комментируют пользователи Сети.

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