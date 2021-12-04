Телеведучий Юрій Горбунов, який одружений на колезі Каті Осадчій, показав, як проводить час у вихідний з чотирирічним сином Іваном, поділившись знімком в Instagram.

Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов є популярним телеведучим, який кілька років тому одружився на колезі Каті Осадчій. У зіркової пари є двоє спільних синів-Іван, який з'явився в 2017 році, а також Данило, якого Катя народила кілька місяців тому. Юрій не тільки світиться на ТБ, а й активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото Юрій був разом з маленьким сином. Зірка посміхався, сидячи у футболці, поки малюк спав у нього на подушці. Як можна зрозуміти, Горбунов сидів на дивані і робив селфі.

"Субота", - підписав коротко кадр Юрій.

Також зірка тегнув Катю Осадчу, залишивши його внизу.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під фото, адже в сторіс немає подібних функцій.

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