Известный украинский певец Александр Пономарев вызвал бурную реакцию сети, показав фото в окружении детей и поделившись откровением.

Как пишет Politeka.net артист выложил фото на своей странице в Инстаграм.

"Ходил я длинными коридорами Дворца" Украина «и нашел такую надпись: сначала он меня озадачил , а потом... вспомнил наше народное выражение - » чьи бычки не скакали , а теленок наш", а потом подумал что дети моей академии @ponomaryov_academy, мне как родные и я их люблю ! Потом задумался о демографии в Украине, потом смирился , привык и пошел вместе с ними на сцену», - написал певец.

Пост Александра Пономарева активно комментируют пользователи сети.

"А почему бы и нет?", "Вы крутой папа", "это же классно! Быть наставником-отцом для детей. Чужих детей не бывает. Потому что это же не только обучение вокалу, а еще и передача жизненного опыта, ценностей», «Поздравляю многодетного папашу», «Супер! Очень круто", - пишут в комментариях.

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