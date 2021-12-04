Відомий український співак Олександр Пономарьов поділився веселим фото з харизматичним «Дідом Морозом» у виконанні його колеги по сцені Дзідзьо.

Як пише Politeka.net, артист поділився кумедним знімком на своїй сторінці в Instagram.

Новий рік вже не за горами, а значить у людей поступово з'являється святковий настрій, а знаменитості щосили готуються до зйомок новорічних шоу і виступів на корпоративах.

Деякі вже щосили включилися в цю атмосферу. Так, Дзідзьо вирішив приміряти костюм Діда Мороза з білим хутром і шапкою з помпоном. Трохи безпечності образу надали сонцезахисні окуляри, які надів співак.

На фото Пономарьов приобнімав колегу, а той показував на камеру Великий палець. Обидва співака при цьому досить посміхалися.

"Замовляйте подарунки", - звернувся до українців Пономарьов.

Деякі тут же вирішили не упускати такий шанс.

"Замовляю автограф", "Хлопці, ви такі класні!!! Нехай Дід Мороз виконає всі ваші мрії!", "Два таланти", "Дідусь Мороз, можна під ялинку сплячого Дзідзьо", "замовляємо різдвяну композицію у виконанні двох золотих голосів", - пишуть люди.

Нагадаємо, двічі розведений Пономарьов засвітився в суспільстві молодих красунь.

Як повідомляла Politeka, молодий Пономарьов у компанії відомого продюсера захопив українок.

Також Politeka писала, що улюблениця Пономарьова, з якою він живе, насмішила українців.