Известная певица Алина Гросу, которая с недавних пор строит еще и актерскую карьеру, похвасталась новогодним образом, восхитив пользователей Сети.
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певицаАлина Гросу,которая неудачно вышла замуж и развелась с первым мужем, а сейчас строит отношения с известнім российским актером Романом Полянским, поделилась кадрами на своей странице в Инстаграм.
«Сезон фотографий с ёлочкой объявляю открытым 🎄 Или рано ещё?», - написала певица.
Алина Гросу запечатлена в красном свитере с зимним узором, джинсах и белых сапогах. Певица сопроводила кадры лирическим стихотворением:
Старый город охлаждается порою..
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Белый снег летит на улицах пургой,
Очарована душа моя тобою,
Этой сказочной, крылатою зимой.
Кружит ветер над слепыми фонарями,
Я любовь свою рисую на стекле,
Освещенная печальными огнями,
Мыслями согрета о тебе.
Алину Гросу засыпали комплиментами в Сети.
«Красивая такая», «Какая вы красивая», «Очень красивая», «Невероятная», - пишут в комментариях.
Напомним, Алина Гросу в тесном платье не постеснялась прижаться к молодому красавцу: "Вы как одно целое".
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