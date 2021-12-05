Известная певица Алина Гросу, которая с недавних пор строит еще и актерскую карьеру, похвасталась новогодним образом, восхитив пользователей Сети.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певицаАлина Гросу,которая неудачно вышла замуж и развелась с первым мужем, а сейчас строит отношения с известнім российским актером Романом Полянским, поделилась кадрами на своей странице в Инстаграм.

«Сезон фотографий с ёлочкой объявляю открытым 🎄 Или рано ещё?», - написала певица.

Алина Гросу запечатлена в красном свитере с зимним узором, джинсах и белых сапогах. Певица сопроводила кадры лирическим стихотворением:

Старый город охлаждается порою..

Белый снег летит на улицах пургой,

Очарована душа моя тобою,

Этой сказочной, крылатою зимой.

Кружит ветер над слепыми фонарями,

Я любовь свою рисую на стекле,

Освещенная печальными огнями,

Мыслями согрета о тебе.

Алину Гросу засыпали комплиментами в Сети.

«Красивая такая», «Какая вы красивая», «Очень красивая», «Невероятная», - пишут в комментариях.

Напомним, Алина Гросу в тесном платье не постеснялась прижаться к молодому красавцу: "Вы как одно целое".

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