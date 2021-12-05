Известный продюсер и телеведущий Юрий Горбунов, который ведет проект "Танці з зірками", показал, на что способен их 4-летний сын с Катей Осадчей.
Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является известным украинским телеведущим и продюсером. Также, он проявил себя как актер во многих кинокартинах. Сейчас Юрий ведет шоу "Танці з зірками". Стоит отметить, что он женат на Кате Осадчей с 2017-го года. За это время у них появилось два сына: 4-летний Иван, и недавно родился Даниил.
Так, на этот раз телеведущий опубликовал новую серию фото. На кадрах 4-летний сын Юрия Горбунова и Кати Осадчей - Иван строит дом из большого конструктора. Мальчик сам собрал основание дома из деталей.
"Наша неделя", — рассказал Юрий Горбунов.
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Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Наверно будет строителем. То есть застройщиком, молодец…", "Супер", "Юный и амбициозный архитектор".
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