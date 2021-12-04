Известный телеведущий Юрий Горбунов похвастался совместным снимком с главой украинской грекокатолической церкви.
Как пишет Politeka.net, известный телеведущий и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов всё чаще делится с фанатами неожиданными фото и видео в своем фотоблоге в Instagram.
Так, в этот раз шоумен попозировал на одном фото с верховным архиепископом Киево-Галицким, главой Украинской грекокатолической церкви Святославом Шевчуком.
Одет телеведущий был в строгий наряд - черный смокинг и с бабочкой.
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Горбунов рассказал, что встретил Блаженнейшего Шевчука на благотворительном вечере Украинского католического университета, который ежегодно проходит в Киеве.
«Приятно быть частью благотворительного, столь нужного для студентов и преподавателей университета дела», - написал Горбунов.
Напомним, Горбунов намекнул, что ждет от Осадчей еще одного ребенка: "Как-то даже странно...".
Как сообщала Politeka, Горбунов расцвел рядом с Осадчей в платье с разрезом до бедра: "Это было ярко, Екатерина".
Также Politeka писала, что Горбунов показал, с кем проводит время, пока Осадчая уехала из Украины: "Слова тут лишние...".