Известная телеведущая Леся Никитюк, которая ведет шоу "Хто зверху?" с Сергеем Притулой, показала, как наслаждается отдыхом на островах в Африке.

Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Она запомнилась по шоу "Орел и Решка", где 2 года путешествовала по миру. Сейчас Леся ведет программу "Хто зверху?" со своим коллегой Сергеем Притулой.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новую Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, сейчас Леся Никитюк находится на острове Сал в республике Капо-Верде. На кадре ведущая показывает, как проводит утро на курорте и как наслаждается отдыхом.

Леся Никитюк позирует на камеру в белом костюме из короткого топа и лосин, которые отлично подчеркивают её шикарную фигуру.

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