Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая улетела на отдых на экзотический остров, в шутку накричала на свою подругу, чтобы она помогла разобрать вещи.
Как пишет Politeka.net, 34-летняя популярная украинская телеведущая Леся Никитюк вместе со своей подругой Валерией отправилась на отдых в Кабо-Верде - государство на 18 островах в Атлантическом океане в 620 км от западного побережья Африки. Никитюк вместе с подругой выбрали самый плоский из всех островов страны Сал.
В своем Instagram телеведущая рассказала, что они с Валерией переехали в новый отель и как раз показывала поклонникам рум-тур. Вещи подруг еще не были разложены, несмотря на это Валерия лежала в ванной в купальнике, когда Леся решила показать, где они живут.
"Лера, я, конечно, извиняюсь. Быстро чемоданы распаковывать, я сказала", - в шутку накричала Александра на подругу.
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Напомним, что недавно Леся Никитюк стала четвертым приглашенным судьей на финале популярного шоу "Танці з зірками", победу в котором одержал известный украинский актер Артур Логай и его партнерша Анна Карелина.
Ранее Politeka писала, что Никитюк показала подтянутую фигуру и раскрыла секрет похудения: "Как ей это удается?".
Напомним, что Леся Никитюк похвасталась роскошным отдыхом на островах в Атлантическом океане: "Погнали на разведку...".
A еще Politeka сообщала, что Никитюк насмешила "неприличной" находкой в африканском путешествии: "На такой экскурсии еще не была".