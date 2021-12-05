Леся Нікітюк показала, як відпочиває на екзотичних островах в Атлантичному океані, показавши, кого взяла з собою у відпустку.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною телеведучою в Україні і справжньою зіркою Нового каналу. Нещодавно артистка полетіла на відпочинок в Кабо Верде, яка розташована на 18 островах в Атлантичному океані. Держава розташована в 620 км від західного берега Африки. Леся для відпочинку вибрала острів Сал, на якому проживають і місцеві люди. Нікітюк зізнавалася, що була вже в цій країні, але минулого разу жила на незаселеному острові. Тепер зірка вирішила показати, як розважається з подружкою, яку взяла з собою.

На фото Леся була в білому топіку і штанях. Поруч стояла подружка в шортах і топіку. Вони стояли біля берега Атлантичного океану і підняли руки вгору, позуючи для фотографії. Нікітюк також додала геітку з місцем перебування.

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