10-летняя дочь артистки из Украины Ани Лорак (Каролины Куек) София записала новые сторисы, рассказав, чем собралась заняться с мамой.

Как пишет Politeka.net, Ани Лорак родила дочь в 2011 году состоя в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Пара развелась в 2019 году, но папа видится с Соней. Недавно бизнесмен брал малышку на отдых в Буковель, где вместе с ней катался на экстремальных горках. 10-летняя Соня уже вернулась в Москву, где и живет со звездной мамой. На новых сторис в Инстаграм малышка показала, как хотела провести время с Каролиной.

На новых сторис Соня была в рубашке, снимая себя на телефон. Девочка рассказала о проблеме:

"Всем привет, ребята. Сейчас мы с мамой хотим посмотреть фильм, но не можем зайти. Что-то ни то пошло. Что-то пошло не по плану", - сказала Соня.

После этого девочка уже записала сторис, когда удалось включить фильм на огромной плазме.

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