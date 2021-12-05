Известная украинская певица и телеведущая, подруга и кума шоумена Дзидзьо Оля Цибульская рассказала поклонникам о болезни своего сына.
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Инстаграм звезды. Цибульская отметила, что уже неделю ее маленький сын Нестор болеет. Они сидят на больничном и усиленно лечатся. По словам певицы, сегодня к ним должен прийти врач, который может выписать Нестора, если все будет хорошо.
«Скрестила пальцы. Мы ждем педиатра. Пропили все лекарства, которые нам прописали за эту неделю. И уже хотим вернуться в школу. Не то, чтобы мне хотелось спихнуть Нестора. Нет. Просто очень хочется, чтобы врач сказал, что он здоровый и может возвращаться к активной жизни. Берегите себя и друг друга», - отметила Цибульская.
Как известно, Оля Цибульская родила сына в 2015 году. Своего мужа артистка скрывает от публики, предпочитая держать личную жизнь в секрете. У себя в Инстаграм она часто показывает, как проводит время с сыном.
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